Rukovodstvo nemačkog automobilskog koncerna Folksvagen smatra da je opstanak kompanije ozbiljno ugrožen, prenosi magazin Menadžer magazin, pozivajući se na izvore upoznate sa rezultatima anonimne ankete među članovima uprave.

-Šest od devet anketiranih članova uprave ocenilo je da se koncern suočava sa pretnjom po svoj opstanak, navodi se u tekstu magazina.

Prema pisanju lista, preostala trojica rukovodilaca situaciju su opisala kao veoma napetu. Nijedan od ispitanika nije odabrao ponuđeni odgovor da situacija nije kritična.

Svih devet članova uprave saglasilo se da je neophodno preispitati brojne aspekte poslovnog modela kompanije. To bi moglo da znači da dosadašnji model, po kojem se automobili projektuju u Nemačkoj, proizvode u Evropi i prodaju širom sveta, više nije održiv.

Ranije je objavljeno da Folksvagen razmatra smanjenje troškova za sve svoje brendove za 20 odsto do kraja 2028. godine, a u opticaju je i mogućnost zatvaranja pojedinih fabrika.

Pre nekoliko dana kompanija je najavila i plan smanjenja broja zaposlenih za oko 19.000 radnika.

sputnikportal.rs