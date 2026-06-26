Prema tim navodima, rukovodstvo Folksvagena planira da broj zaposlenih smanji sa trenutnih oko 657.000 na globalnom nivou, a novi plan predstavlja značajno proširenje ranije najavljenog cilja od 50.000 ukinutih radnih mesta do 2030. godine.

List "Menadžer magazin" navodi da bi, prema internim planovima, dodatnih 50.000 do 60.000 radnih mesta moglo da bude ukinuto, dok se još ne zna da li bi taj proces bio sproveden do 2030. godine ili u kasnijem periodu.

Generalni direktor Folksvagena Oliver Blume predstavio je planove za restrukturiranje upravnom odboru kompanije, prenosi isti izvor, dok drugi sagovornik navodi da u dokumentu namerno nije navedena precizan konačni broj.

Prema istim informacijama, u srednjem roku razmatra se i mogućnost zatvaranja najmanje četiri fabrike u Nemačkoj - u Hanoveru, Cvikau i Emdenu, kao i pogona Audija u Nekarsulmu.

Plan bi podrazumevao gašenje proizvodnje nakon završetka aktuelnih modela koji se tamo proizvode.

Kako napomišnje Špigel, za sada nije jasno na koji način bi eventualno masovno smanjenje broja zaposlenih bilo sprovedeno, imajući u vidu da u Folksvagenu važi garancija o sigurnosti radnih mesta do kraja 2030. godine, dok u Audiju ta zaštita važi do 2033. godine.

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