Malo ko može da zamisli početak dana bez šoljice omiljene kafe. Ipak, uz espreso se često služi i čaša vode, a mnogi nisu sigurni čemu ona zapravo služi. Da li se pije pre kafe, posle nje ili istovremeno?

Prema rečima Italijana Emanuelea, odgovor je vrlo jasan – vodu treba popiti pre espresa.

Tradicija stara vekovima

Običaj posluživanja čaše vode uz kafu potiče iz vremena kada je odlazak u kafić predstavljao mnogo više od običnog ispijanja napitka.

Posebno je bio razvijen u Beču, gde je kafa vekovima bila deo društvenog života i simbol prestiža. U periodu kada pristup čistoj vodi nije bio uobičajen, posluživanje vode uz kafu smatralo se znakom luksuza, brige o gostima i visokog nivoa usluge.

Vremenom je tradicija opstala, ali je njeno značenje počelo da se menja.

Zašto se voda pije pre kafe?

Emanuele objašnjava da je osnovna svrha vode da pripremi nepce za ukus kafe.

„Vodu pijemo pre kafe kako bismo očistili nepca“, kaže on.

To je posebno važno nakon obroka ili slatkog doručka, što je česta navika u Italiji. Kada se uklone ostaci ukusa hrane, aroma espresa može da dođe do punog izražaja.

„Zahvaljujući tome, kafa ima ukus baš onakav kakav treba da bude“, objašnjava Italijan.

Zašto neki izbegavaju vodu posle espresa?

Iako mnogi automatski posegnu za čašom vode nakon poslednjeg gutljaja kafe, u Italiji se to ne smatra najboljom praksom.

Prema Emanueleovim rečima, u pojedinim lokalima poznatim po vrhunskom espresu takav potez može se protumačiti kao znak da vam kafa nije prijala.

Ispijanje vode odmah nakon kafe ponekad se doživljava kao pokušaj da se što pre ukloni njen ukus iz usta.

Naravno, to nije strogo pravilo, ali predstavlja deo italijanske kulture ispijanja kafe.

Šta ako vam je kafa prejaka?

Ako vam espreso ne odgovara ili vam je ukus previše intenzivan, postoji jednostavno rešenje.

Umesto da odmah popijete vodu, sačekajte nekoliko minuta.

Na taj način ćete izbeći utisak da pokušavate da prikrijete ukus kafe, a istovremeno ćete osvežiti nepce.

Kako Italijani piju kafu?

U Italiji kafa nije događaj koji traje satima. Naprotiv, espreso je brz ritual koji se uklapa u svakodnevni ritam života.

Mnogi Italijani popiju nekoliko kafa dnevno, često stojeći za šankom u kafiću, pre posla, fakulteta ili tokom kratke pauze.

Kada vas neko u Italiji pita: „Hoćeš kafu?“, gotovo sigurno misli na espreso.

To je detalj koji mnogi turisti ne znaju.

Savet za turiste: Ne naručujte latte

Na kraju, Emanuele upozorava na jednu čestu grešku koju stranci prave u Italiji.

„Nikada ne naručujte samo latte“, kaže kroz osmeh.

Razlog je jednostavan – na italijanskom jeziku reč latte znači mleko. Ako tako poručite piće, velika je verovatnoća da ćete zaista dobiti čašu mleka umesto kafe.

Još jedno nepisano pravilo odnosi se na kapućino. Iako ga turisti piju u bilo koje doba dana, mnogi Italijani smatraju da je to jutarnji napitak i retko ga naručuju nakon podneva.

Za njih je espreso neprikosnoveni kralj kafe – kratka, jaka i savršena za brz nalet energije tokom dana.