Nestašica RAM-a neće se uskoro završiti, upozorava Samsung, pa bi kupci novih telefona i drugih elektronskih uređaja trebalo da računaju na dalje poskupljenje. Sve veća potražnja AI kompanija za memorijskim čipovima već je podigla cene pametnih telefona, prenosivih konzola i brojnih drugih proizvoda.

Tokom poslednjeg razgovora sa investitorima, rukovodioci Samsung kompanije naveli su da očekuju da ograničena ponuda RAM memorije potraje duboko u 2028. godinu. Potražnja kupaca nastavlja da raste, dok će deo porudžbina koje nisu ispunjene tokom 2026. biti prenet u 2027. godinu.

To će dodatno opteretiti proizvodne kapacitete u trenutku kada na tržište budu stizali novi uređaji. Samsung će istovremeno pokušavati da isporuči ranije naručene količine i zadovolji novu potražnju proizvođača telefona, računara i AI sistema.

Prema ranijim izveštajima, kompanija pokušava da poveća proizvodnju memorije za gotovo 15 odsto zbog velikih kupaca poput Apple kompanije. Ipak, rukovodioci upozoravaju da od izgradnje fabrike do početka stvarne proizvodnje često prođe više od tri godine, pa se kapaciteti ne mogu brzo proširiti.

Nestašica memorije utiče na skuplje telefone i rekordnu zaradu proizvođača čipova

Samsung je jedan od tri najveća svetska proizvođača RAM memorije, zajedno sa kompanijama SK hynix i Micron. Ove tri kompanije kontrolišu približno 75 odsto globalne ponude, zbog čega Samsung prognoza ima veliki značaj za čitavu tehnološku industriju.

Produžena nestašica mogla bi da izazove nova povećanja cena pametnih telefona i drugih uređaja tokom 2027. i 2028. godine. Proizvođači mogu da prihvate nižu zaradu, podignu maloprodajne cene ili smanje količinu memorije u pristupačnijim modelima.

Pritisak viših troškova već se vidi u Samsung poslovnim rezultatima. Mobilno odeljenje kompanije prvi put je prijavilo kvartalni gubitak, koji je obrazložen povećanim cenama komponenti u čitavoj industriji.

Istovremeno je Samsung odeljenje za poluprovodnike zabeležilo operativni profit od 89,2 biliona južnokorejskih vona, odnosno približno 61,7 milijardi dolara. Tako proizvođači memorije ostvaruju veliku korist od rasta cena, dok odeljenja koja ugrađuju iste čipove u gotove uređaje trpe veće troškove.

Samsung nije izneo precizniju prognozu za period posle 2029. godine, navodeći da je dugoročno stanje tržišta teško predvideti. Za sada, međutim, nema naznaka da će cene i dostupnost RAM memorije uskoro početi da se vraćaju na prethodni nivo, prenosi Android Authority.