Govoreći o ekonomskim rezultatima, Vučić je istakao da Srbija trenutno ostvaruje najveći privredni rast u regionu i da se nalazi na četvrtom mestu u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Prema njegovim rečima, do kraja godine očekuje se dodatni napredak na evropskoj listi.

"Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi; ne kako ja kažem, već kako kaže Međunarodni monetarni fond. Nemojte da zaboravite da smo tamo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50 odsto imala veće plate od Srbije, 50, ne pet. Danas smo ispred njih", poručio je Vučić.

Novi plan za penzionere stiže u ponedeljak

Predsednik je najavio da će u ponedeljak sedmice predstaviti paket novih mera namenjenih penzionerima, uz zahvalnost najstarijim građanima na podršci reformama koje su, kako je rekao, bile teške, ali neophodne.

"Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima, onima koji su naše reforme razumeli i kad je njima bilo najteže", rekao je predsedik i dodao:

"Kad je njima bilo najteže, znali su da država radi i za svoju i za njihovu dobrobit. Zato vam obećavam, u ponedeljak ćete čuti novi plan, bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje", rekao je Vučić.

BONUS VIDEO