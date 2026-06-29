Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima o svim najvažnijim novostima.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje plata i penzija do kraja godine, kao i paket ekonomskih mera vredan više od 600 miliona evra koji će obuhvatiti više od dva miliona građana.

Penzije će i dalje da rastu, i daćemo sve od sebe da ponovo idemo sa tim da nam najmanje mesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene najstarijim građanima - rekao je na početku.

Ukupna vrednost paketa će svakako biti preko 600 miliona evra, a važeći za preko 2 miliona građana.

- Do kraja septembra, početkom oktobra, u roku od 90 dana, imamo 1.664.438 penzionera, a iznos 377,2 miliona evra izdvojenih sredstava — 459 hiljada ih imamo, 994, lica koja će dobiti 35.000 dinara (penzioneri koji imaju do minimalne penzije od 31.000 dinara), kao podršku i pomoć države. Verujem da ćemo time da osnažimo najsiromašnije ljude, domaćinstva, ali i tamo i gde ljudi ne žive sami, da možemo da pomognemo - dodao je.

- Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinara. To je... njih ima 548.060, dakle ugrubo računajući, dakle nešto preko milion, milion i 9. 000 penzionera u ove prve dve grupe imamo. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20. 000 dinara. Ja bih sada da kažem koja će još lica imati podršku, veoma značajnu.

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.