U usorskom naselju Omanjska nalazi se imanje na kojem raste jedna od najneobičnijih i najskupljih paprika na svetu – Aji čarapita, sitna žuta sorta poreklom iz Perua koja na međunarodnom tržištu dostiže izuzetno visoku vrednost.

Poljoprivrednica Vesna Bošnjak, koja se bavi uzgojem različitih kultura, ističe da se trenutno bavi uklanjanjem zaperaka na ovoj egzotičnoj biljci, koja tek počinje da formira plodove.

Ova sorta paprike poznata je po svojoj specifičnosti i ograničenoj upotrebi, a na pojedinim tržištima, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, kilogram sušene Aji čarapite može dostići cenu i do 20.000 dolara. Iako se koristi i u gastronomiji, često se opisuje kao proizvod koji ima i dekorativnu i kulinarsku vrednost u elitnim restoranima.

Pored ove retke paprike, Vesna u svojim plastenicima gaji više od 70 sorti paprike i preko 230 različitih vrsta paradajza, zajedno sa brojnim egzotičnim biljkama i začinskim biljem. Među njima se izdvajaju sorte poput marokanske mente, medveđe šape, džinovskog volovskog srca i takozvane „babuškine tajne“.

Kako navodi, sve što proizvede uglavnom sama i prerađuje, dok se deo proizvoda prodaje direktno na kućnom pragu, na poljoprivrednim sajmovima i putem društvenih mreža. Uprkos raznovrsnoj proizvodnji, ističe da zbog nedostatka radne snage ne može da širi gazdinstvo u većem obimu.

Prema njenim rečima, prethodnih godina deo zasada pod malinom bio je pogođen štetama, a podrška institucija, kako tvrdi, izostaje, što dodatno otežava rad malim proizvođačima.

Ipak, uprkos izazovima, Vesna nastavlja da razvija svoju proizvodnju i priprema se za novi ciklus prerade standardnih i retkih kultura koje gaji na svom imanju, piše BHRT.