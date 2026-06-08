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Vesna gaji najskuplju papriku na svetu: Za kg daju i do 20.000 evra
U naselju Omanjska u Usori jedna poljoprivrednica neguje izuzetno retku sortu paprike Aji čarapita, koja na svetskom tržištu može dostići cenu i do 20.000 dolara po kilogramu. Iako živi od skromne proizvodnje, njen plastenički vrt broji stotine različitih sorti povrća i začina.
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