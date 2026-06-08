„Želim da budem siguran da će svaki čovek moći da priušti lek koji mu je potreban i da niko zbog toga neće da trpi ili strada, već da će moći da uživa u životu, raduje se svojoj deci, unucima i porodici, i da svoje godine provede na najlepši mogući način“, rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da država priprema veliki paket mera namenjen građanima, pre svega penzionerima.

„Pripremamo jedan veliki paket i verujem da ćemo ga najvećim delom predstaviti 27. i 28. juna na skupu u Beogradu. Verujem da će građani biti veoma zadovoljni“, rekao je predsednik.

Kako je naglasio, neće biti reč o simboličnoj pomoći.

„Ne govorimo o paketu u kojem će neko dobiti hiljadu ili dve hiljade dinara. Reč je o značajno većim iznosima koji će, verujem, u velikoj meri doprineti poboljšanju životnog standarda naših penzionera, ne samo kratkoročno već i dugoročno“, istakao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika možete pročitati OVDE.