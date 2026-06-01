U mestu Ovsište, nedaleko od Topole, na tržištu nekretnina pojavila se ponuda za prodaju građevinskog placa površine 40,20 ari po ceni od 24.000 evra.

Prema dostupnim informacijama, parcela je uredno upisana u katastar sa vlasništvom 1/1 i bez tereta, što budućem vlasniku omogućava jednostavniji i brži prenos nepokretnosti.

Plac se nalazi u centralnom delu naselja, a do njega vodi asfaltirani put, što predstavlja jednu od važnijih prednosti za buduću gradnju. Strujna mreža udaljena je oko 30 metara od parcele, dok je priključak na gradsku vodu dostupan u neposrednoj blizini. Gasna mreža nalazi se na oko 200 metara od lokacije.

Vlasnik navodi da je zemljište pravilnog oblika, ravno i blago uzdignuto, zbog čega pruža različite mogućnosti za buduće korišćenje. Parcela je pogodna za izgradnju porodične kuće, vikendice, ali i manjeg poslovnog objekta, u skladu sa važećim urbanističkim uslovima.

Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine jeste njen položaj. Ovsište se nalazi na području Šumadije, a plac je udaljen približno 90 kilometara od Beograda i oko 30 kilometara od Kragujevca. Zahvaljujući takvoj lokaciji, nekretnina može biti interesantna kako kupcima koji žele mirniji život van velikih gradova, tako i onima koji traže mesto za vikend odmor.

Kada se tražena cena uporedi sa ukupnom površinom parcele, dolazi se do iznosa od nešto manje od 600 evra po aru, što ovu ponudu svrstava među pristupačnije građevinske placeve u tom delu Šumadije.

Za kupce koji razmišljaju o ulaganju u zemljište ili planiraju gradnju u prirodnom okruženju, ovakve lokacije sve češće privlače pažnju zbog dobre saobraćajne povezanosti i blizine većih gradskih centara, piše Blic.