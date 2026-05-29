Na tržištu nekretnina pojavila se zanimljiva ponuda za sve koji sanjaju o svom kutku u prirodi, daleko od gradske buke i svakodnevnog stresa. Reč je o placu površine 46 ari koji se prodaje za svega 9.500 evra, što je cena za koju je danas teško pronaći čak i manju građevinsku parcelu u blizini većih gradova.

Parcela se nalazi uz reku Ribnicu kod Mionice

Kako prenosi Blic Biznis, zemljište se nalazi u selu Tabanović, na oko četiri kilometra od Mionice, dvadesetak kilometara od Valjeva i približno 80 kilometara od Beograda. Posebnu vrednost ovoj parceli daje činjenica da se prostire uz reku Ribnicu, pa budući vlasnici mogu da uživaju u prirodnom ambijentu i mirnom okruženju.

Zanimljivo je da se deo zemljišta nalazi na jednoj, a veći deo na drugoj obali reke, što ovu nekretninu čini neuobičajenom u odnosu na većinu sličnih ponuda.

Pogodna za vikendicu, kamp ili voćnjak

Do placa vodi put, dok je poslednjih nekoliko stotina metara makadamska deonica. U blizini se nalazi elektroenergetska mreža, a postoji i mogućnost kopanja bunara na relativno maloj dubini, što dodatno povećava potencijal zemljišta.

Zbog položaja uz reku i velikog prostora, parcela može biti interesantna za izgradnju vikendice, uređenje kampa, podizanje voćnjaka ili jednostavno kao mesto za odmor tokom vikenda.

Priroda i mir sve češći razlog za kupovinu zemljišta

Poslednjih godina raste interesovanje za placeve i kuće van velikih gradova, posebno među ljudima koji žele više prostora i boravak u prirodi. Lokacije u okolini Mionice, Valjeva i postaju sve zanimljivije kupcima koji traže mirnije okruženje, ali ne žele da budu predaleko od urbanih centara.

Sa cenom od 9.500 evra za ukupno 46 ari zemljišta, ova parcela predstavlja jednu od pristupačnijih ponuda na tržištu za one koji žele da investiraju u zemljište ili pronađu mesto za beg od gradske svakodnevice.