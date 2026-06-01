Kako je navedeno, do 5. juna je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu maju, na Obrascu OZU, kao i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za maj mesec i uplata sredstava.

Do 10. juna se podnose poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec maj, kao i poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Poreski obveznici imaju rok do 15. juna za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj, a do tada treba da se plate i doprinosi za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec maj.

Takođe, 15. jun je rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec maj, kao i podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj.

Do 15. juna se podnosi i obrazac PID PDV 1 za maj mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, a do tada je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec maj.

Rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 31. maja na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize, kao i za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec maj, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize, takođe je 15. jun.

Poreski obaveznici imaju rok do 29. juna da podnesu poreske prijave za akontaciono, odnosno konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na Obrascu PDP, uz koju se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, za stalne poslovne jedinice, za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem, za privredna društva, zadruge, preduzetnike, banke, kao i za Narodnu banku Srbije za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine na obrascima PB 1, PBPJ, PBN, PBN1, PBN2 i PBN3.

Takođe, do 29. juna je rok za plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2025. godinu i plaćenih akontacija.

U saopštenju Poreske uprave ističe se i da je 30. jun rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za maj.

Do tada je i rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. juna na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Podseća se i da se rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan pomera na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.