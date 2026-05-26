Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti. Sledeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu junu.

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ, koji će svoj novac dobiti 10. juna.

Ognjenović: Do kraja godine novo povećanje penzija, posebno za primanja do 45.000 dinara

Podsetimo, direktor PIO fonda Relja Ognjenović rekao je pre nekoliko dana da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije.

"Potrudićemo se da do kraja godine izađemo sa novim povećanjem penzija, koliko će to biti, čekamo da vidimo koliko je učešće penzija u BDP-u", rekao je Ognjenović za RTS.

Prema njegovim rečima, posebna pažnja tokom ovog usklađivanja biće usmerena na one koji imaju penzije niže od prosečne.

"Gledamo da pomognemo onima koji imaju do 40.000 i 45.000 dinara, da njima malo više podignemo penziju... Nije isto povećanje za nekoga ko ima 100.000 i za nekoga ko ima 30.000 ili 40.000 dinara. Videćemo da li će to biti klasično povećanje kroz penziju ili neki dodatak", rekao je Ognjenović.

Kako je najavio, očekuje se da svi potrebni podaci budu dostupni u julu, posle čega će se donositi odluka o visini povećanja.

