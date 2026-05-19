Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4000 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 101,0762 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,2 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 3,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,1 odsto.

