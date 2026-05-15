Neobična scena snimljena je u okrugu Nakhon Si Thammarat, gde su prolaznici zatekli pitona kako se obmotao oko crne kraljevske kobre u pokušaju da se odbrani, dok je kobra istovremeno zarila otrovne očnjake u njegov vrat.

„Jedna od te dve zmije borila se za život, a druga je želela da utoli glad. Imam sreće da sam mogao da vidim ovako redak događaj“, rekao je Anoochit Preecha, jedan od vozača koji je prisustvovao prizoru, prenosi Dejli Mejl.





Prema navodima medija, pretpostavlja se da je kraljevska kobra prva napala pitona, pošto je poznato da se ova vrsta uglavnom hrani drugim zmijama.

Na snimku se vidi kako piton pokušava da pruži otpor i stezanjem savlada protivnika, ali je zbog otrova postajao sve slabiji. Borba je trajala nekoliko minuta, nakon čega je kraljevska kobra uspela da ga usmrti i potom proguta.