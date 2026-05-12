Uzgoj paprike može biti znatno uspešniji ako se primeni tehnika koja je poslednjih godina postala veoma popularna među evropskim baštovanima. Reč je o nemačkoj metodi poznatoj kao Hugelkultur, odnosno sistemu podignutih organskih gredica koji omogućava bolji razvoj biljaka i veći prinos uz manje fizičkog rada.

Hugelkultur stvara prirodno toplo i hranljivo zemljište

Kako prenosi Biznis Telegraf, osnova ove metode je postavljanje granja, lišća, trave i drugog organskog materijala u unutrašnjost gredice. Tokom razgradnje, materijal oslobađa toplotu i hranljive materije, čime se stvara idealna mikroklima za razvoj paprike.

Zahvaljujući tome, zemljište duže zadržava vlagu, pa biljke zahtevaju manje zalivanja i bolje podnose letnje vrućine.

Biljke ranije cvetaju i daju obilniji rod

Proizvođači koji koriste ovu tehniku navode da paprika može da procveta i do nedelju dana ranije nego kod klasične sadnje. Jači korenov sistem i stabilniji rast omogućavaju biljci da formira veći broj plodova, a u pojedinim slučajevima prinos može biti i dvostruko veći.

Zanimljiv detalj je i korišćenje starih najlonskih čarapa ili hulahopki kao potpore. Elastičan materijal ne steže stabljiku i omogućava granama da bez oštećenja nose teške plodove.

Manje rada, više koristi

Jedna od najvećih prednosti ove metode je to što značajno smanjuje potrebu za kopanjem, rahljenjem zemljišta i plevljenjem korova. Organski materijal postepeno obogaćuje tlo, pa biljke imaju kontinuiran izvor hranljivih materija tokom cele sezone.

Zbog nižih troškova i većeg prinosa, sve više proizvođača smatra da Hugelkultur može da poveća isplativost proizvodnje paprike i donese veću zaradu, posebno onima koji gaje povrće za prodaju.