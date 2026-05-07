Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u petak 8. maja, 117,3801 dinar, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine niži za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u četvrtak je jači je za 0,1 odsto i iznosi 99,7536 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 3,8 odsto, dok je od početka godine jači za 0,2 odsto.