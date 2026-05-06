Prema aktuelnim podacima, proizvođačke cene su istovremeno porasle za 2,1 odsto međugodišnje u evrozoni i za dva odsto u Evropskoj uniji.

Cene energenata u evrozoni su porasle za čak 11,1 odsto međugodišnje, a rast je zabeležen kod intermedijarnih dobara 0,7 odsto, kapitalnih dobara 0,2 odsto, trajnih potrošačkih dobara 0,2 odsto i netrajnih potrošačkih dobara 0,3 odsto.

Na nivou država, najveći mesečni rast cena zabeležen je u Litvaniji 6,9 odsto, Španiji 6,5 odsto i Italiji 5,9 odsto, a najizrazitiji pad u Estoniji 12,3 odsto, Finskoj 5,3 odsto i Bugarskoj 2,5 odsto.

Posmatrano godišnje, energija je takođe bila ključni faktor sa rastom od 4,4 odsto, slede intermedijarna dobra 1,7 odsto, kapitalna dobra 1,6 odsto, trajna potrošačka dobra 2,3 odsto, netrajna potrošačka dobra 0,1 odsto.

Najveći godišnji rast proizvođačih cena prijavile su Rumunija 7,8 odsto, Bugarska 7,5 odsto i Litvanija 7,2 odsto, a najosetniji pad Luksemburg 4,9 odsto, Estonija 2,4 odsto i Slovačka 1,3 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.