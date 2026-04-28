Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata

Isplata povrata poreza ove godine počinje 4. maja, a novac će dobiti oko 850.000 građana Hrvatske, potvrdila je Poreska uprava

 
Autor:  Darko Matić
28.04.2026.15:44
Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata
Procenjuje se da bi ukupan iznos isplete po ovom osnovu trebalo da pređe 400 miliona evra.

Među onima koji će dobiti povraćaj poreza je više od 230.000 mladih do 30 godina. Mladi do 25 godina mogu računati na puni povrat poreza, a oni između 25 i 30 godina na polovinu iznosa. Mladi do 25 godina koji imaju neto platu od 1.100 evra mogu očekivati oko 1.760 evra povrata. Oni između 26 i 30 godina upola manje, oko 880 evra.

Izdavanje privremenih rešenja trebalo bi da počne krajem aprila, a prva će biti dostupna u sistemu e-Građani. Građani koji smatraju da su trebali dobiti više ili manje mogu podneti prigovor do 31. jula.

Informativni kalkulator

Ako niste sigurni koliko ćete dobiti, na stranicama Poreske uprave dostupan je informativni kalkulator pomoću kojeg svako može izračunati okvirni iznos povrata poreza.

Iznos je moguće proveriti kada se prijavite na stranicu ePorezna. Nakon toga idete na "Moj JOPPD“ i kliknete na "Uvid u IP1/IP2“.

Odaberete godinu 2025. i "Prikaži“, pa zatim "Zbirni pregled“. Pojaviće vam se tabela "Uplaćeni porez i prirez“ i videćete koliko biste trebali dobiti. Naravno, sve zavisi od osobe do osobe, odnosno od poslodavca do poslodavca.

Potpuno ili delimično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak demografska je mera za njihovo zadržavanje u zemlji. Ove godine će prvi put biti isplaćen i povrat poreza povratnicima u Hrvatsku, kojih je prema podacima MUP-a više od 13.000, piše RTL.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 99,82 100,12 100,42
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,54 71,76 71,97
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,19 127,57 127,95

