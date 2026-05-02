Sud je, prenosi danas CGTN, naveo da razlozi koje je kompanija pomenula ne spadaju u zakonske osnove poput smanjenja obima poslovanja ili objektivnih poslovnih poteškoća, niti ispunjavaju uslov "nemogućnosti nastavka ugovora o radu".



U posebnom saopštenju, sud je istakao da poslodavci ne mogu da jednostrano otpuštaju radnike ili smanjuju plate zbog tehnološkog napretka.

Sud u Hangdžouu je u obrazloženju naveo da je sporno pitanje da li zamena radnog mesta veštačkom inteligencijom predstavlja "značajnu promenu objektivnih okolnosti", što prema kineskom zakonu o radu može biti osnov za raskid ugovora.



Sud je takođe preporučio da kompanije, umesto otpuštanja, radnicima omoguće obuke i prekvalifikacije za složenije poslove, uz odgovarajuću nadoknadu troškova poput prevoza ili preseljenja.



Slučaj se odnosi na zaposlenog identifikovanog kao Džou, koji je radio kao stručnjak za proveru kvaliteta u jednoj tehnološkoj firmi i bio zadužen za kontrolu tačnosti velikih jezičkih modela.



Kada je njegov posao preuzeo AI sistem, ponuđeno mu je novo radno mesto uz smanjenje plate od 40 odsto.



Nakon što je odbio premeštaj, kompanija ga je otpustila, pozivajući se na, kako prenosi Blumberg, smanjenje potrebe za radnom snagom zbog primene veštačke inteligencije.



Spor je završio pred arbitražom i sudom, koji je presudio u korist radnika i dosudio naknadu.



Presuda se nadovezuje na raniji slučaj iz decembra, kada je drugi kineski sud zaključio da uvođenje veštačke inteligencije ne predstavlja zakonski osnov za otkaz u jednoj mapi tehnološkoj kompaniji.