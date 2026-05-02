Prva procena indeksa potrošačkih cena, koja pokazuje da je u aprilu ove godine stopa inflacije iznosila 5.8 posto u odnosu na isti mesec 2025. godine, dok su u odnosu na prethodni mesec cene porasle za 1.5 posto.

Tako je, nakon što je decembra prošle godine iznosila 3,3 posto, u januaru ove godine 3,4 posto, u februaru 3,8 posto, u martu 4,8 posto, inflacija u aprilu, dominantno pod uticajem cena energije, ubrzala svoj rast na godišnjem nivou na 5,8 posto. Reč je o stopi inflacije koja je poslednji put bila zabeležena na tom nivou u oktobru 2023. godine.



Dominantno je na rast inflacije na godišnjem nivou uticala energija, s rastom cena za 17,5 posto. Znatnije su poskupele na godišnjem nivou i usluge, za 8,2 posto, dok su hrana, piće i duvan poskupeli 3,5 posto. Cene industrijskih neprehrambenih proizvoda, pak, pale su 0,6 posto.

Na mesečnom nivou, cene energije više su za 4,9 posto, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,7 posto, a usluga za 1,2 posto. Istovremeno su, prema prvoj proceni, cene hrane, pića i duvana u proseku ostale na istom nivou.



Cene dobara i usluga za ličnu potrošnju u Hrvatskoj merene harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (uporedive s inflacijom u članicama EU), prema prvoj proceni, u aprilu ove godine u odnosu na april prethodbe godine u proseku su više za 5,4 posto, a u odnosu na mart za 1,4 posto.

Prema podacima Eurostata, najvišu stopu inflacije u aprilu u EU imala je Bugarska, 6,2 posto, a potom Hrvatska 5,4 posto.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cena za april ove godine biće objavljeni 15. maja, najavili su iz DZS-a.