Dve potpuno suprotne ideje

U Nemačkoj se sve više govori o produžavanju radnog veka zbog starenja stanovništva. Međutim, deo mlađe generacije ne želi da provede ceo život radeći, već traži načine da se finansijski osamostali mnogo ranije.

Državni planovi i „aktivna penzija“

Nemačka je uvela program „aktivna penzija“, koji omogućava ljudima koji ispunjavaju uslove za penziju da nastave da rade, uz dodatnu finansijsku korist. Oni mogu da zarade do 2.000 evra mesečno bez plaćanja poreza na taj iznos.

Vlada se nada da će ova mera ublažiti posledice demografskih problema i manjka radne snage, ali mnogi smatraju da to nije dovoljno, posebno za ljude koji rade fizički teške poslove ili imaju zdravstvene probleme.

Predlozi o radu do 70. godine

Neki političari, uključujući ministarku privrede Katarinu Rajhe (CDU), zalažu se za povezivanje starosne granice za penziju sa očekivanim životnim vekom. Ideja je da ljudi rade duže, a da se sistem prilagođava dužem životnom veku.

Ovaj pristup podržavaju i neki partneri iz koalicije, ali izaziva veliku raspravu u javnosti.

Ideja o penziji sa 40 godina

Sa druge strane, pojavljuje se sve više mladih koji žele da se povuku sa tržišta rada već u 40. godini života. To ne znači da prestaju sa svim aktivnostima, već da postižu finansijsku nezavisnost ranije.

Ovaj koncept poznat je kao „FIRE“ (Financial Independence, Retire Early).

Kako to funkcioniše

Da bi neko mogao da se penzioniše u 40. godini, potrebno je:

visok i stabilan prihod izuzetno niske životne troškove visoka stopa štednje (često 50–80% prihoda) pametno ulaganje, najčešće u akcije i ETF fondove

Takav stil života često podrazumeva minimalne troškove, skromniji životni standard i dugoročno ulaganje.

Rizici i ograničenja

Stručnjaci upozoravaju da ovaj model nije realan za većinu ljudi. Potreban je vrlo visok prihod ili već postojeći kapital.

Takođe, nepredviđeni troškovi, inflacija i pad tržišta mogu ozbiljno ugroziti planove.

Važno je napomenuti da penzija sa 40 godina nije moguća kroz državni penzioni sistem.

Koliko novca je potrebno

Procene pokazuju da je za ovakav način života često potrebno:

više od milion evra kapitala dug period štednje i ulaganja stabilan prinos na investicije

Zaključak

Dok država razmatra produženje radnog veka zbog demografskih izazova, deo mladih pokušava da uradi suprotno – da se finansijski osamostali što ranije i napusti tržište rada decenijama pre uobičajene penzije, piše Fenix.