- Poslednji potez pokazuje koliko je američka strana nepouzdana - rekao je Lange.

- Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. Sada možemo odgovoriti samo sa krajnjom jasnoćom i odlučnošću, oslanjajući se na snagu sopstvene pozicije - dodao je.

Lange je rekao da je Trampovo ponašanje "neprihvatljivo". Rekao je da se EU držala okvira trgovinskog sporazuma dogovorenog sa SAD-om prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 posto na većinu dobara iz Evropske unije, čime je izbegnut veći trgovinski rat.

Rekao je da su SAD više puta prekršile sporazum, "na primer sa više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminijum, a koji su sada podložni prosečnoj carini od 26 posto".

Podsetimo, Donald Tramp je najavio da će njegova administracija već sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 posto, optužujući Brisel da ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.

Radi se o novom potezu koji bi mogao dodatno zaoštriti trgovinske odnose između SAD-a i EU-a, posebno u sektoru automobilske industrije.