Tom prilikom najavio je da će, u znak poštovanja prema britanskom monarhu, ukinuti carine i ograničenja na uvoz viskija.

"U čast Kralja i Kraljice Ujedinjenog Kraljevstva, koji su upravo napustili Belu kuću i uskoro se vraćaju u svoju divnu zemlju, ukloniću carine i ograničenja na viski koja se tiču sposobnosti Škotske da sarađuje sa Komonveltom Kentaki na proizvodnji viskija i burbona, dve veoma važne industrije u Škotskoj i Kentakiju", naveo je Tramp.





On je dodao da je ova odluka dugo bila očekivana, imajući u vidu intenzivnu trgovinsku razmenu između regiona, posebno kada je reč o drvenim buradima koja se koriste u proizvodnji.

"Ljudi su to želeli već dugo vremena, s obzirom na to da je postojala velika međudržavna trgovina, posebno u vezi sa drvenim buradima koja se koriste. Kralj i Kraljica su me naveli da uradim nešto što niko drugi nije uspeo, gotovo i bez da su tražili! Velika je čast imati ih oboje u Sjedinjenim Američkim Državama", dodao je.