Pre nego što napustite firmu i okrenete novu stranicu u karijeri, važno je da proverite šta vam sve pripada. Mnogi zaposleni fokusiraju se na novu platu, bolje uslove i napredovanje, ali pritom zanemare novac koji su već zaradili – i koji lako može ostati kod starog poslodavca.

U praksi, reč je o bonusima koji još nisu isplaćeni, neiskorišćenim pogodnostima ili sredstvima koja su uplaćivana kroz razne programe, ali još nisu u potpunosti „vaša“. Razlika između brzog odlaska i pametno isplaniranog izlaska iz firme može da bude i nekoliko hiljada evra.

Podaci iz 2025. godine pokazuju da samo u SAD postoji više od 30 miliona „zaboravljenih“ penzionih računa, ukupne vrednosti oko 2,1 bilion dolara, što jasno govori koliko ljudi širom sveta gubi novac jer ne obrati pažnju na detalje.

Ako imate penzioni ili investicioni račun preko poslodavca, ključno je da znate šta se dešava sa tim sredstvima nakon odlaska. U nekim slučajevima novac ostaje na računu i lako može biti zaboravljen. U drugim situacijama, sredstva se isplaćuju, ali ako ih ne prebacite na vreme na odgovarajući račun, mogu biti dodatno oporezovana, što znači da gubite deo novca koji ste godinama izdvajali.

Posebno je važno da proverite koliko novca zaista pripada vama. Mnoge kompanije nude dodatne uplate koje postaju vaše tek nakon određenog perioda. Postoje modeli u kojima pravo na ceo iznos ostvarujete tek posle određenog broja godina, kao i oni gde se vlasništvo stiče postepeno.

To znači da razlika između odlaska danas i, na primer, za nekoliko meseci, može biti ogromna – ne samo vremenski, već i finansijski.

Takođe, ne smete zanemariti benefite koji funkcionišu po principu „iskoristi ili izgubi“. Tu spadaju razne pogodnosti, refundacije, zdravstveni paketi, ali i neiskorišćeni dani odmora ili bonusi.

U pojedinim situacijama možete iskoristiti određene pogodnosti i pre nego što ih u potpunosti „zaradite“, što znači da možete biti u plusu – ali samo ako reagujete na vreme. Jedan pregled, refundacija ili korišćenje pogodnosti može napraviti veliku razliku.

Promena posla jeste nova šansa, ali i test vaše finansijske odgovornosti. Nije problem u tome što novac ne postoji – već u tome što ga mnogi jednostavno zaborave.

Zato, pre nego što zatvorite vrata za sobom, proverite da li ste uzeli sve što vam pripada. Jer ono što ostavite iza sebe, retko će vas sačekati.