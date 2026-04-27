Otpuštanja će obuhvatiti centralu u Valdenbuhu, nedaleko od Štutgarta, gde bi trebalo da bude ukinuto oko 10 odsto radnih mesta. U sedištu kompanije trenutno radi oko 1.000 ljudi, a plan predviđa otkaze 70 ljudi na administrativnim pozicijama.

Na poslovne rezultate kompanije negativno su uticali rast troškova sirovina, energije i ambalaže, kao i primetan pad potražnje tokom prošle godine. U 2025. godini firma je zabeležila gubitak, a operativna dobit bila je niža od očekivane.

Situaciju su dodatno otežale rekordne cene kakaa, iako su u poslednje vreme počele blago da padaju zahvaljujući boljoj berbi. Istovremeno, cena čokolade u Nemačkoj u martu je bila u proseku za 71 odsto viša nego 2020. godine.

Kompanija, koja širom sveta zapošljava oko 1.900 radnika, već je ranije najavila mere za smanjenje troškova, piše blic.