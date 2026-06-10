U Bonu danas počinje sudski postupak u kojem hamburška tekstilna kompanija traži od nemačke države 464 miliona evra zbog, kako tvrdi, neispunjavanja dogovora o nabavci zaštitnih maski tokom pandemije COVID-19. Firma navodi da je u martu 2020. godine postignut obavezujući dogovor sa tadašnjim ministrom zdravlja Jensom Španom i Ministarstvom zdravlja Nemačke. Država, međutim, osporava postojanje takvog dogovora, prenosi nemački portal „WirtschaftsWoche“.

Tužilac ističe da je komunikacija sa Ministarstvom zdravlja vođena putem telefona i elektronske pošte, i da su na taj način dogovoreni detalji nabavke maski. Advokati firme tvrde da je država kasnije odbila da nastavi saradnju iz razloga koje smatraju neopravdanim, naglašavajući da je isti dobavljač naknadno ipak dobio deo poslova od ministarstva.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je država u tom periodu već imala brojne ugovore za nabavku zaštitne opreme, pri čemu su cene bile znatno povećane zbog globalne nestašice. Ovo je jedan od mnogih sporova između dobavljača i nemačke države koji su se pojavili tokom pandemije, a u više sličnih slučajeva sudovi su presudili u korist dobavljača.

Stručnjaci za pravo i ekonomiju ističu da će odluka suda u Bonu imati značajne implikacije na buduće postupke u vezi sa državnim nabavkama u kriznim situacijama, posebno u kontekstu pandemijskih ugovora i transparentnosti postupaka.

Sudska odluka se očekuje u narednim nedeljama i biće pomno praćena ne samo u Nemačkoj već i širom Evrope, s obzirom na iznos koji se potražuje i potencijalni presedan koji bi mogao postaviti u sličnim slučajevima, piše Tanjug.