Predsednik Predsedništva BORS-a Milovan Gagić izjavio je da se bivši borci Vojske Republike Srpske nikada neće odreći svoga komandanta generala Ratka Mladića, kao ni onoga za šta su se zajedno borili.

Gagić je rekao novinarima u Istočnom Sarajevu da pomno prate zdravstveno stanje generala Mladića.

- Svesni smo koliko ne vode računa o njemu i da ne dozvoljavaju našim lekarima da mu pomognu - istakao je Gagić.

On je dodao da bi BORS i svi ostali trebalo da zatraže da general Mladić bude pušten na slobodu kako bi mogao da se leči.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dve pune godine je u zatvorskoj bolnici, poslednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno lečenje.