Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu, nakon sastanka sa rejting agencijom Fitch, da su predstavnici te agencije izrazili zadovoljstvo merama koje je Srbija sprovela kako bi očuvala makroekonomsku stabilnost, kao i da je potvrđeno da zemlja ima snažne javne finansije.

Odgovarajući na pitanje kako je protekao sastanak i kakve su procene rejting agencija, Mali je podsetio da je razgovarao sa sve tri vodeće svetske kreditne rejting agencije i naglasio da su takvi sastanci od velikog značaja za Srbiju. Istakao je da je Srbija jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting, kao i jedina zemlja kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sa takvim statusom.

„Za građane Srbije to znači da su naše javne finansije stabilne i zdrave. Kada pogledate celokupno stanje naše privrede, ono je u skladu sa najrazvijenijim i najsigurnijim ekonomijama u svetu, što nikada ranije nije bio slučaj. Upravo zbog toga su ovakvi sastanci važni, kako bismo čuli šta još možemo da unapredimo i poboljšamo“, rekao je Mali.

Dodao je da je jedna od glavnih tema razgovora bila i energetska kriza, kao i spremnost Srbije da odgovori na poremećaje na tržištu. On je predstavnicima Fitch-a izneo podatke o rezervama dizela, benzina i gasa, kao i merama koje je država preduzela, uključujući puštanje 40.000 tona dizela iz robnih rezervi i smanjenje akciza na derivate za 25 odsto.

Mali je naglasio da je država u velikoj meri preuzela teret krize, pokazujući stabilnost javnih finansija i spremnost da zaštiti građane.

„To je naišlo na pozitivne reakcije i oni su bili zadovoljni, jer smo uprkos troškovima uspeli da očuvamo makroekonomsku stabilnost. To su ključne poruke i za rejting agencije i za građane – stabilni smo, imamo dovoljno rezervi i nema razloga za zabrinutost“, istakao je Mali, koji učestvuje na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.

On je dodao da se određeni problemi pojavljuju na tržištu kerozina, navodeći da su pojedine avio-kompanije, poput Lufthanse i KLM-a, obustavile letove na određenim linijama zbog rasta troškova goriva.

„Troškovi kerozina su toliko porasli da se letovi na pojedinim rutama više ne isplate. Srbija i dalje održava letove, iako u aprilu beležimo gubitke zbog skupljeg goriva. Ipak, ne želimo da odustanemo, jer imamo snagu da izdržimo taj pritisak“, rekao je Mali.

Naglasio je da su to samo neki od primera koje je izneo tokom sastanka, ali i poruke koje želi da prenese građanima Srbije.

„Važno je da građani znaju kako se nosimo sa krizama i da se odgovorno upravljanje javnim finansijama i stvaranje rezervi isplati upravo u ovakvim situacijama“, zaključio je Mali.

Agencija Fitch je u januaru potvrdila dugoročni kreditni rejting Srbije na nivou BB+ sa pozitivnim izgledima, što ukazuje na stabilne makroekonomske osnove i odgovornu ekonomsku politiku.

Tokom boravka u Vašingtonu, Mali će se sastati i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani, kao i sa predstavnicima konstituence i investitorima u organizaciji Bank of America.

Prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke održava se od 13. do 18. aprila u Vašingtonu.