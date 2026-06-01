Prema nacrtu predloga koji je video Blumberg, zvanični Brisel želi da olakša poslovanje kako malim i srednjim preduzećima, tako i multinacionalnim kompanijama.

Nacrt reforme predviđa nekoliko ključnih promena koje bi trebalo da podstaknu ekonomski rast i inovacije.

Autori predlažu poreske olakšice za istraživanje i razvoj (R&D), odnosno uvođenje jedinstvenog standard na nivou cele EU koji će kompanijama omogućiti da troškove istraživanja i razvoja odmah (ili u roku od četiri godine) u potpunosti odbiju od poreza.

Evropska vojna i odbrambena industrija biće oslobođena određenih poreza na troškove zaduživanja, kako bi lakše dolazila do investicija, dodaje se u nacrtu.

Pored toga, planira se i ukidanje starih pravila protiv utaje poreza za velike kompanije, a ovim korakom će se uštedeti oko 160 miliona evra godišnje, smatra Komisija.

Firme će same primenjivati poreske olakšice, a poreznici će kontrolu vršiti naknadno, kroz redovne revizije, što stavljuje akcenat na poverenje i smanjuje potrebu za brojnim odobrenjima koja koče rast.

Zvanični predlog biće predstavljen 24. juna, a osnovna ideja je da se ispravi problem koji je paradoksalno stvorila sama Evropska unija.

Naime, iako su stroga pravila uvedena poslednjih godina uspešno smanjila utaju poreza, ona su istovremeno postala toliko zamršena da su biznisu i poreskim administracijama donela ogromne troškove i gomilu papirologije.

Za eventualno usvajanje predloga je neophodan konsenzus svih 27 država članica Evropske unije.

Predstavnici Evropske komisije za sada su odbili zvanično da komentarišu detalje nacrta dok on ne bude zvanično predstavljen javnosti.