Povećana vrednost američkog dolara ukazuje na rizike dugoročne korekcije, prema rečima profesora Univerziteta Harvard Keneta Rogofa, i upozorava da investitori mogu biti previše optimistični kada je reč o izgledima da će se rat sa Iranom uskoro završiti.

„Dolar je verovatno i dalje precenjen za najmanje 20 procenata“, rekao je bivši glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda u intervjuu. „Svaki prethodni slučaj kada je dolar bio ovako precenjen, ili iskreno bilo koja druga vodeća valuta, obično je završavao padom tokom perioda od, recimo, pet ili šest godina.“

Investitori su se uglavnom okrenuli američkom dolaru od izbijanja sukoba na Bliskom istoku, videći ga kao sigurno utočište u periodu rastućih geopolitičkih tenzija i viših cena nafte. Rat je ponovo rasplamsao strahove da bi inflatorni šok izazvan energijom mogao da potraje, jer je pritisak na cene visok, što otežava Federalnim rezervama da ublaže monetarnu politiku.