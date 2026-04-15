Gastronomsko preduzetništvo u Pirotu oslanja se na okolna seoska domaćinstva, od kojih su neka nastavila porodičnu tradiciju, ali je većina preduzetnika nova u ovoj delatnosti i osnovali su firme tokom poslednje dve decenije. U praksi se najisplativijom pokazala proizvodnja mlečnih proizvoda, na kojoj može da se zaradi do 50.000 evra godišnje. Među preduzetnicima preovlađuju žene, domaćice i one koje su izgubile posao u velikim industrijskim kompleksima tokom privatizacije. Žene preduzetnice su najzaslužnije za raznolikost usluga u seoskim turističkim domaćinstvima.

Na ekonomskoj mapi Srbije, Pirot se danas najčešće pominje kao najveći proizvođač guma za izvoz, ali uporedo sa ovom industrijom popularnost mu je donela lokalna kuhinja. Dok se gume proizvode pod okriljem francuske kompanije „Michelin“, gastronomsko preduzetništvo se oslanja na turistička domaćinstva u 13 sela, a njihova robna marka su različite kulturne i gastronomske manifestacije.

Tokom godine organizuju se događaji poput "Sajma pirotske peglane kobasice“, "Ribolovačkog kotlića”, "Pirotske jagnjijade” u selu Krupac, "Dana hleba”, "Festivala sira i kačkavalja” i "Festivala staroplaninskih jela” u selu Temska. Selo Dojkinci je domaćin manifestacije "Darovi prirode“, dok se u selu Izvor svake godine održava "Izložbe vina i rakije”.

Kao što pirotske gume čine značajan deo domaćeg izvoza, tako su priroda i trgovački duh stanovništva doprineli razvoju turizma. U ovoj opštini na jugu Srbije, koja zauzima najznačajniji deo prirodnog parka Stara Planina, tokom poslednjih petnaest godina broj turista je utrostručen i prošle godine je dostigao skoro 19.000 gostiju. Pirot sa okolnim selima ima 1.500 registrovanih ležajeva, a najviše stranih gostiju dolazi iz Bugarske. Osim njih, Pirot posećuju organizovane grupe iz Austrije, Nemačke i Grčke.

Staroplaninski kuvar

"Lokalna kuhinja najviše se oslanja na prirodne resurse koji su karakteristični za ovaj kraj, ovčje, kozije i kravlje meso i mleko, žitarice i proizvode od njih i samoniklo bilje. Razvoj kreativnog preduzetništva takođe je zasnovan na sirovinama iz prirode - vuni i glini", navodi Hristina Mikić, univerzitetska profesorka u oblasti finansija i kreativne ekonomije, u studiji "Turizam i kreativne industrije: gastronomija u funkciji razvoja seoskih oblasti - primer Pirota“.

Gastronomsko nasleđe Pirota i okoline najprepoznatljivije je po pirotskom siru i kačkavalju, pirotskoj peglanoj kobasici, staroplaninskom jagnjetu i staroplaninskim jelima, kao što su posne sarmice u listu vinove loze, pihtije od boba, staroplaninska pita „banica“… Mikić objašnjava da se termin staroplaninska jela koristi za različite vrste gastronomskih specijaliteta koji se vezuju za kulturu ishrane ovog područja, kao i jela pripremljena od namirnica koje rastu ili se uzgajaju u ovom kraju.

Neka od njih su tradicionalna, dok druga jela, poput slatka od bobica zove, soka od trnjina i sirupa od matičnjaka, na nov način dočaravaju ukuse Stare planine. Staroplaninska jela su podeljena na tri grupe. Prvo idu predjela, pite, proje, pihtije, marinirane pečurke sa Stare planine, glavna jela se sastoje od raznih posnih i mrsnih obroka, a poslastice uglavnom čine slatka, sokovi i sirupi.

Gastronomija zamenila poslove izgubljene u privatizaciji

Pirot kroz svoje gastronomsko nasleđe predstavlja tradiciju, kulturu, vrednosti i način života u ovom delu Srbije. Autentičnosti posebno doprinosi činjenica da u okviru iste kulinarske tradicije, svako selo ima svoje osobenosti i upravo zato je i lokalno preduzetništvo vezano za svoju seosku zajednicu.

Na teritoriji pirotske opštine, najveći broj preduzetnika koji se bave gastronomijom proizvodi peglane kobasice (35%), mlečne proizvode (30%) i staroplaninsku hranu (20%), pokazuju rezultati istraživanja koje je Hristina Mikić sprovela na terenu. Među anketiranim preduzetnicima, manje od trećine je nasledilo ovaj posao od nekog člana porodice, dok je 69% njih prva generacija koja se bavi ovim aktivnostima i oni su osnovali svoja preduzeća tokom poslednje dve decenije.