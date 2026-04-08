Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće sutra na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku na kojoj će biti razmatran redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a.

Početak sednice je u 10 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srednjeevropskom vremenu.

Sednica dolazi u trenutku tenzija na Kosovu i Metohiji koje je izazvao tzv. zakon o strancima. Pregovorima Beograda, Prištine i EU dogovoreno je će Srbima koji rade na KiM biti izdavane radne dozvole. Srpska lista pozvala je naš narod da uzmu tzv. kosovska dokumenta.

Novi šef misije Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru, predstaviće prvi put izveštaj. Prethodni šestomesečni izveštaj predstavljen je 21. oktobra prošle godine, a Srbiju je tada predstavljao takođe ministar Marko Đurić.