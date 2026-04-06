„Tokom protekle nedelje, naše jedinice nastavile su da oslobađaju teritoriju Donjecke Narodne Republike, napredujući praktično duž cele linije fronta na različitim rastojanjima“, rekao je Pušilin.

Ruske jedinice kreću se i ka kramatorsko-slavjanskoj aglomeraciji, napomenuo je političar.

„Oružane snage Rusije potiskuju neprijatelja sa njegovih utvrđenih položaja, što stvara neophodne uslove za napredovanje, uključujući i u kramatorsko-slavjanskoj aglomeraciji koja je trenutno u osnovi za nekoliko operacija“, objasnio je Pušilin.

Kada je u pitanju konstantinovski pravac, ruske snage poboljšale su taktičke položaje na krilnim delovima – kod Ilinovke i Novodmitrovke, dodao je on.

Prema njegovim rečima, ukrajinske trupe su 5. aprila pokušale pomoću dronova da napadnu obe termoelektrane u DNR – Zujevsku i Starobeševsku.

„Neprijatelj nastavlja da koristi dronove i izvodi terorističke napade na kritičnu infrastrukturu. Juče je neprijatelj pokušao (da napadne), dronovi su leteli prema Starobeševskoj termoelektrani i Zujevskoj termoelektrani. U jednom trenutku oko 500.000 koristnika ostalo je bez struje“, rekao je Pušilin.