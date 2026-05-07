Ova pojava, ne samo da će biti zanimljiva građanima, već će je i astronomi izučavati, iako naš satelit neće zaista promeniti boju.

Plavi puni Mesec označava dodatnu punu fazu Meseca u jednom lunarnom ciklusu. Najčešće se odnosi na drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, što će biti slučaj u maju 2026. godine.

Redak fenomen 2028. godine!

Posebnu pažnju izaziva godina 2028, kada će 31. decembra plavi puni Mesec biti ujedno i superpun Mesec i potpuno pomračenje Meseca, prenosi Blic.

Ovo je izuzetno retka kombinacija koja Mesec čini većim, svetlijim i sa crvenkastim odsjajem, što je takođe značajno za astronomska posmatranja.