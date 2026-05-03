Denis Bucajev (49) navodno je uspeo da izađe iz zemlje nakon što je razrešen dužnosti zamenika ministra prirodnih resursa. Sa funkcije ga je 22. aprila smenio premijer Mihail Mišustin, a pretpostavlja se da je istog dana krenuo ka SAD, iako tačan datum njegovog odlaska nije zvanično potvrđen.

Prema dostupnim informacijama, njegova ruta vodila je preko Minska u Belorusiji, zatim ka Tbilisiju u Gruziji, odakle je nastavio put ka Americi. Tokom tog navodnog bekstva uspeo je da izmakne nadzoru FSB-a.

Put od Belorusije do Amerike: Kako je Bucajev izbegao prismotru FSB-a

Bivši zvaničnik, kako se navodi, odlučio je da napusti zemlju u trenutku kada je pokrenuta široka istraga o korupciji na visokom nivou, prenosi "Moskva tajms". U fokusu istrage navodno su Bucajev i još pojedini visoki funkcioneri povezani sa Ruskim ekološkim operaterom, državnom agencijom kojom je rukovodio do 2025. godine. Za sada nema potvrde da li su protiv njega formalno podignute optužnice.

Bucajev je, prema ovim navodima, prvi funkcioner tog ranga iz sistema vlasti koji je uspeo da napusti zemlju. Takođe, izveštaji ukazuju da se ne nalazi na listi zapadnih sankcija.

Kuleba: Znam za američkog špijuna u Kremlju!

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio da ima saznanja o američkom špijunu unutar Kremlja, koji je navodno mogao da upozori Vašington na ruske pripreme za rat u Ukrajini pre februara 2022. godine. Ipak, ne postoje potvrđeni podaci niti optužbe koje bi povezale Bucajeva sa takvim aktivnostima.

Paralelno s tim, pro-kremljovska influenserka Viktorija Bonja, koja ima oko 13 miliona pratilaca, uputila je otvoreno upozorenje predsedniku Putinu zbog pogoršanja ekonomske situacije. U vanrednom video obraćanju koje je trajalo 18 minuta, poručila je da je nezadovoljstvo u društvu na ivici eskalacije.

Ljudi vas se plaše. Obični ljudi, blogeri, umetnici, guverneri svi vas se plaše - rekla je ona u retkom kritičkom tonu.

Iako je ranije javno podržavala Putina, Bonja (46) sada tvrdi da predsednik dobija iskrivljenu sliku stvarnosti od svojih saradnika i da nije svestan problema sa kojima se građani suočavaju. Njene tvrdnje poklapaju se sa ocenama pojedinih analitičara, koji smatraju da je ruski lider okružen krugom ljudi koji mu ne protivreče i koji izbegavaju da iznesu negativne informacije.