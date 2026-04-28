Anita Stanojlović se onesvestila u programu uživo tokom rasprave sa Jovanom Tomić Matorom.

Naime, Anita je sve vreme sedela tokom rasprave, a ona je u jednom trenutku ustala, nastavila sa raspravom, a potom se odjednom sručila na pod.

U pomoć joj j je odmah pritrčao partner Luka Vujović koji joj je udarao blage šamare.

- Daj vode, daj vode. Otvorite vrata - vikao je Luka uspaničeno.

Čeka dete sa Lukom

Nakon što je Milan Milošević nedavno u Elitu 9 uneo test za trudnoću, a onda ugledao dve crtice, Aniti je saopštio da je trudna.

Kako ona i njen partner Luka nisu bili potpuno sigurni u rezultate prvog testa, Anita je odlučila da uradi još jedan kako bi potvrdila rezultat.

Kada je i ponovljeni test pokazao dve crte i potvrdio trudnoću, Luka je momentalno počeo da plače, dok Anita Stanojlović nije mogla da sakrije činjenicu da je u potpunom šoku.

