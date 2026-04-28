Bora Santana je napravio potpuni haos na imanju u Šimanovcima, te je žestoko kažnjen.

Nakon nasrtanja na Jovanu Tomić Matoru i svađe sa Filipom Đukićem Santana je uništio pola imanja.

Posledica ovakvog ponašanja jeste oduzimanje šestomesečnog honorara, a ovu odluku je Veliki šef doneo po hitnom postupku.

Pravila u Eliti

1. U Eliti ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se kažnjava.

2. Učesnicima je zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.

3. Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju – od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor među učesnicima. Gašenje bubica kao i njihovo skidanje strogo se kažnjava. Bubice se moraju nositi pravilno, ne smeju se vaditi iz torbice, gasiti, niti se na bilo koji način sme ometati rad mikrofona.

4. U Eliti je dozvoljeno komunicirati jedino govorom. Šaputanje, govor znakovima, dopisivanje je zabranjeno. I kažnjava se.

5. Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno. Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h.

6. Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, što podrazumeva saradnju sa reporterima, rediteljima, snimateljima, organizatorima. Odbijanje saradnje kao i vređanje članova produkcije, pominjanje produkcije i RTV PINK u negativnom kontekstu produkcija će smatrati prekršajem i sama će određivati vrstu kazne.

7. Svaki učesnik dužan je da nekoliko puta u toku dana, kada organizatori zatraže, promeni baterije u bubicama, kao i da istrošene baterije vrati. Strogo je zabranjeno potrošene baterije bacati bilo gde.

8. Učesnici uvek treba da imaju na umu da zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju njihove potrebe. Potrebno je samo da budu strpljivi a produkcija će se potruditi da u najkraćem mogućem vremenu reši problem. Od problema i potreba zavisi koliko će vremena biti potrebno da se odgovori na iste.

9. Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u produkciji. Njihova imena i svoje lično mišljenje o produkciji, zaposlenima i načinu ophođenja produkcije prema učesnicima, učesnici treba da zadrže za sebe.

10. Pušenje je dozvoljeno samo napolju i u pušionici.

11. Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno.

12. Zabranjeno je premeštanje nameštaja i inventara iz jedne kuće u drugu, uništavanje nameštaja, pisanje po nameštaju, zidovima i fasadama.

13. Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta jer su fiksirani i namešteni onako kako Veliki šef misli da treba da stoje.

14. Svako uništavanje enterijera i inventara je strogo zabranjeno, a Veliki šef ima pravo da honorarima kazni svakog učesnika koji nešto uništi.

15. Obavezno je skidanje bubica pre ulaska u bazen, ali ih morate vratiti istog momenta kada izađete iz vode. Sunčanje bez bubica je strogo zabranjeno.

16. Ulazak u apartman je strogo zabranjen svim učesnicima osim Miljani Kulić i svako ko uđe osim nje biće kažnjen.

17. Vođa jednom nedeljno bira svoje potrčke, i oni mogu biti i među Elitom i među Odabranima. Učesnici glasanjem odlučuju ko će od dva potrčka biti nominovan, drugog nominovanog biraju gledaoci a trećeg nominovanog biraju Odabrani u svojoj kući na zasebnom sastanku. Nominovani takmičar kojeg biraju Odabrani mora biti iz Elite.

18. Nominovani učesnici smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju osim za odlazak u toalet.

19. Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima koje organizuje Veliki šef, čitanju pisama kao i emisijama.

20. Plivanje u jezeru je strogo zabranjeno osim kada Veliki šef dozvoli.

21. Svako nasrtanje na članove obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom.

22. Veš je dozvoljeno kačiti i sušiti samo u prostoriji koja je predviđena za to ili u toaletu.

23. Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije, bilo kog člana produkcije ili obezbeđenja se kažnjava honorarom.

24. U kuću Odabranih smeju ulaziti samo Odabrani i vođa.

25. Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u beloj kući ali kada stigne pismo samo u kuću Odabranih ostali učesnici im se ne smeju pridružiti.

26. U kući Odabranih uvek je upaljen šporet.

27. Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva ulaska u prodavnicu.

28. Odabranima svake nedelje sledi određeni broj žetona za pranje i sušenje veša, dok će elita žetone morati da zasluži.

29. Odabrani će dobijati kafu i sredstva za čišćenje kuće i neće morati da ih kupuju za razliku od Elite.

30. Odabrani neće plaćati usluge u salonu lepote i imaće pravo prvenstva u odnosu na Elitu.

31. Odabrani će za svaku žurku dobijati po 500 din.

