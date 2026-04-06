Bivši rijaliti učesnik Marko Đedović saopštio je rezultate biopsije.

Đedović je pre nekoliko dana operisan zbog problema sa želucem. Tegobe su mu se javile neposredno pre intervencije, a potom je nekoliko dana čekao rezultate biopsije, koji su sada stigli.

-Stigli su rezultati, sve je super. Nisam ni brinuo jer sam bio u najboljem timu najboljeg doktora - napisao je na Instagramu.

"Čekaju me dve hirurške intervencije"

Marko je svojevremeno pričao o svom zdravstvenom problemu:

- Pripremam se, ali i rešavam zapuštene zdravstvene probleme koje imam. Čekaju me dve hirurške intervencije početkom avgusta, tako da ću zasijati u punom svetlu pred kamerama kada počne naš projekat, zaista čudo, jer tako nešto nikada do sada nije viđeno, rekao bih slobodno, ni u svetu - rekao je on, pa otkrio i svoju ulogu u narednoj sezoni.

- Tad ću biti spreman da posećujem i intervjuišem učesnike na najbolji mogući način. Zato sam sada iza kamera, jer rešavam zdravstvene probleme sa disanjem i stomakom - istakao je nedavno.