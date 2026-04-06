Georgijeva je uoči objave novih prognoza MMF-a za svetsku ekonomiju sledeće nedelje istakla da bi bilo drugačije da nije bilo sukoba na Bliskom istoku, preneo je Rojters.

"Videli bismo malo poboljšanje naših projekcija rasta, a umesto toga, svi putevi sada vode ka višim cenama i sporijem rastu", rekla je ona.

Prema njenim rečima, da nije bilo rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, MMF je očekivao malo poboljšanje svoje projekcije globalnog rasta od 3,3 odsto u 2026. i 3,2 odsto u 2027. godini.

"Čak bi i brz kraj neprijateljstava i prilično brz oporavak rezultirali relativno malom revizijom prognoze rasta naniže i revizijom prognoze inflacije naviše'', rekla je ona.

Dodaje da bi, u slučaju nastavka rata, efekat na inflaciju i rast bio veći.

Georgijeva je rekla da je MMF dobio zahteve za finansijsku pomoć od nekih zemalja, ali ih nije imenovala i dodala da bi fond mogao da proširi pojedine postojeće programe kreditiranja kako bi zadovoljio potrebe.