Voditeljka Anđela Lakićević postala je poznata široj javnosti tokom vođenja rijaliti programa Parovi.

Tokom tog perioda privlačila je veliku pažnju i važila za osobu bez dlake na jeziku, ali se u jednom trenutku povukla sa malih ekrana, zbog čega je deo publike "zaboravio" njen izgled.

Ipak, Anđela je i dalje aktivna na društvenim mrežama, gde se može videti da se nije značajno promenila, osim što više nije plavuša, već brineta.

Imala operaciju kičme

Inače, u razgovoru za domaće medije otkrila je da je imala operaciju kičme.

-Imala sam drugu operaciju kičme pre više od godinu dana, operisala sam vratnu diskus herniju između C5 i C6 pršljena. To nije nimalo lak ni prijatan zahvat i ljudi se teško odlučuju na tu vrstu operacije. Odlučila sam uz pomoć sjajnih lekara, operacija je prošla fantastično, kao i oporavak, i sada se osećam nikad bolje - navela je Lakićevićeva, pa dodala:

-Odlučila sam se na taj korak jer sam verovala timu lekara i uradili su sjajan posao. Nikakvih smetnji nemam - zaključila je ona za Blic.

