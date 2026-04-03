TRAMP SE OGLASIO O OBARANJU AVIONA Predsednik SAD otkrio da li će ovo uticati na pregovore sa Iranom
Predsednik SAD otkrio da li će ovo uticati na pregovore sa Iranom
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da obaranje američkog vojnog aviona neće uticati na pregovore o okončanju mesec dana dugog sukoba sa Iranom.
Tramp je u kratkom telefonskom intervjuu za američku televiziju NBC odbio da razgovara o specifičnostima tekućih napora potrage i spasavanja američkog pilota u Iranu, nakon što je ranije danas oboren vojni avion.
On je izrazio nezadovoljstvo zbog izveštavanja o intenzivnoj i osetljivoj vojnoj operaciji.
Na pitanje da li će današnji događaji uticati na bilo kakve pregovore sa Iranom, Tramp je rekao da neće.
"Ne, nikako. Ne, to je rat", kazao je Tramp.
Dva američka vojna helikoptera koja su bila uključena u potragu i spasavanje pilota američkog aviona F-15, pogođena su iranskom vatrom, ali su svi pripadnici posada bezbedni, izjavio je ranije jedan američki zvaničnik.
