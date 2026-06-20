Glumica Ketrin Zita Džouns boravila je u Beogradu, gde je bila i gošća predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je stigla na prijem u društvu reditelja Predraga Gaga Antonijevića. Prilikom tog susreta istaknuto je da Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji i atraktivniji na mapi svetske filmske industrije.

- Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo - da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti. Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja - poručio je Vučić.



Poznata glumica trenutno ne snima u našoj zemlji. Ono što je poznato o njenim aktuelnim projektima jeste da je najavljeno da će igrati glavnu ulogu u novoj Amazonovoj triler seriji "Ubiti Džeki" (Kill Jackie), kao i da reprizira ulogu Mortiše Adams u drugoj sezoni Netfliksove serije "Sreda" (Wednesday). Na projektu "Ubiti Džeki" je i producent, pa je moguće da Beograd bude jedna od lokacija snimanja.

Za komentar domaći mediji su pozvali PR agenciju slavne glumice, ali do zaključenja broja odgovori nisu stigli. Reditelja Predraga Gagu Atonijevića i Ketrin Zitu Džouns veže dugogodišnje prijateljstvo. Gaga je u nekoliko navrata u intervjuima pominjao da su on i poznata glumica godinama pripremali i razvijali zajednički film. Međutim, prvobitno planiran projekat na kraju nije realizovan u tom obliku.

Ketrin Zita Džouns danas važi za jednu od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije, ali njen put do Holivuda nije počeo na crvenom tepihu. Pre velikih filmskih uloga, prestižnih nagrada i braka s Majklom Daglasom, odrastala je u skromnoj porodici u Velsu i još kao devojčica pokazivala izuzetan talenat za ples i glumu. Njen veliki proboj u Holivudu desio se ulogom u filmu "Maska Zoroa" (1998) uz Antonija Banderasa. Dobila ju je nakon što ju je Stiven Spilberg primetio u televizijskoj mini-seriji "Titanik" (koja je snimljena pre poznatog filma Džejmsa Kamerona). Spilberg je bio toliko oduševljen da ju je lično preporučio reditelju Martinu Kembelu. Publika je pamti po filmovima "Klopka", "Saobraćaj" i "Čikago", za koji je osvojila Oskara za najbolju sporednu ulogu Velme Keli.

Alo/Kurir

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