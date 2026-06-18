Pevačica i glumica Dženifer Lopezsuptilno je kritikovala svog bivšeg supruga, pevača Marka Entonija. Par je bio u braku od 2004. do 2014. godine, a zajedno su 2008. godine dobili blizance Emu i Maksa.

Deca su, sudeći prema glumičinoj izjavi, većinu vremena bila s njom nakon razvoda.



Gostujući u podkastu "SmartLess", Lopez je otkrila da je jako emotivna jer se njena deca pripremaju za fakultet.

- Ludo je. Sada stvarno mogu da pogledam svoj život, da ga cenim onakvim kakav jeste i sve što sam stvorila za sebe i da stvarno budem srećna", rekla je ona, a potom dodala da su njena deca dobila stipendije i da idu na fakultete na koje žele da idu.

-Samo, rekla sam: ‘Uradila si to sve sama.‘ To je sjajno. Kao: ‘Imala si vrlo malo pomoći‘, znate? -navela je ona, pritom indirektno kritikujući Entonija.

Slavni muzičar, poznat po hitu "Vivir Mi Vida", prošlog meseca nije došao na maturu svoje ćerke, dok su istoj prisustvovali Lopez i sin njenog bivšeg supruga, Bena Afleka, Semjuel. Entoni takođe nije bio prisutan na ceremoniji mature svog sina Maksa koja je održana ranije ovog meseca.

Lopez je u martu progovorila o "jako teškom" razvodu od Entonija, tokom nastupa u sklopu rezidencije u Las Vegasu.

-Nakon mog trećeg razvoda, tada sam stvarno počela da budem dobra u tome. Ozbiljno, to nije smešno. Prolazila sam kroz jako teške trenutke", rekla je tada, dodavši da je bila spremna da u potpunosti odustane od ljubavi. Tokom izazovnog perioda pomogla joj je njena mentorka Luis Hej, koja joj je rekla: "Dženifer, ti si plesačica, zar ne? Kada učiš da plešeš i pogrešiš u koracima, šta uradiš?" Lopez joj je na to odgovorila: "Jednostavno nastavim dok ne naučim korake - na što je mentorka dodala:

-Tako je, Dženifer. Uvek nastavi da pleše.

Dženifer je, osim s Entonijem, bila u braku još tri puta. Od 1997. do 1998. godine bila je venčana s Ohanijem Noom, od 2001. do 2003. s Krisom Džadom, a 2022. godine udala se za Afleka, od kog se razvela nakon dve godine.

Entoni je od 2023. godine s manekenkom Nađom Fereirom i zajedno čekaju dete.

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