Zvezda filmova "Krug" i "Lilo i Stič" Dejvi Čejs (35) živela je mučeničkim životom mesecima pre smrti, dok su njeni prijatelji i voljeni očajnički pokušavali da joj spasu život.



Nekadašnja velika nada Holivuda preminula je od posledica meningitisa i teške infekcije krvi, a u bolnicu je primljena potpuno neuhranjena.

Njen menadžer Džon Rajan, koji je sa njom radio više od decenije, otkrio je da su on i glumicina polusestra Gaja Braun pre godinu dana unajmili privatnog detektiva kako bi je locirali i izvukli sa ulice.

Jeziv snimak iz ozloglašenog geta

Potraga je postala dramatična krajem prošle godine kada se na mrežama pojavio šokantan snimak iz najgoreg dela Los Anđelesa, kvarta Skid Rou, koji je poznat po beskućnicima i kriminalu. Na tom snimku, koji je brzo obrisan, nesrećna glumica je bila neprepoznatljiva, jezivo mršava i jedva svesna, dok je ležala na podu jednog šatora.

Menadžer je uspeo da je dobije na telefon i dogovori lečenje, ali kada je stigao na lice mesta, nje više nije bilo. Plan je bio da je prebace na rehabilitaciju u Kostariku, ali su zakasnili.

- Bili smo tako blizu da je pronađemo. Dejvi je bila najslađe i najsvetlije svetlo u Holivudu. Ne mogu da verujem da je ovo stvarno. Njeno nasleđe i rad živeće zauvek - rekao je za The Post.

O ovoj dramatičnoj potrazi trenutno se snima i dokumentarac pod nazivom „Finding Lilo“, za koji su veliki filmski studiji već pokazali ogroman interes.

Misteriozni dečko i sumnjive pare

Da stvar bude još gora, nakon što je Dejvi preminula, pojavio se čovek po imenu Roj Hernandez koji tvrdi da joj je bio dečko, iako niko od njene porodice i prijatelja nikada nije čuo za njega. On je odmah pokrenuo onlajn kampanju za skupljanje novca (GoFundMe), navodno za troškove sahrane i pomoć porodici, i uspeo da skupi oko 1.400 dolara, a da pritom nigde nije naveo gde će te pare zapravo otići.

Menadžer Džon Rajan je odmah reagovao i upozorio javnost da je u pitanju prevara.

- Navodno, čovek koji tvrdi da je njen "dečko", a za koga niko od nas prijatelja ili porodice nije čuo, pokrenuo je GoFundMe "u njeno i ime njene porodice" i postavio je kao organizatora. Mogu da potvrdim da Dejvi ima trust račun u SAG-u koji pokriva sve troškove - rekao je za The Post.

Od svetske slave do dna

Dejvi Čejs je rođena za velike stvari. Svetsku slavu je stekla još kao devojčica 2002. godine kada je pozajmila glas Lilo u crtaću, ali je publika širom sveta najviše pamti po jezivoj ulozi Samare Morgan, devojčice iz bunara u kultnom hororu "Krug" (The Ring).

Međutim, Holivud ju je brzo sažvakao i pljunuo. Poslednjih deset godina njenog života pretvorilo se u čisti pakao ispunjen teškom zavisnošću od droge i životom na ulici.

Pred kamerama se nije pojavila skoro deceniju, a poslednje uloge odigrala je još 2016. godine u filmovima "Jack Goes Home" i "American Romance". Na kraju, umesto glamura i crvenog tepiha, dočekala je tragičnu smrt u potpunoj bedi.

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