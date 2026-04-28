Žena se porodila na letu kompanije Delta oko 30 minuta pre nego što je avion izvršio hitno sletanje u Portland, Oregon.

Bila je na letu iz Atlante za Portland u petak, 24. aprila, kada je porođaj počeo. Dva tehničara hitne medicinske pomoći koja su se slučajno našla u avionu uskočila su da pomognu pri porođaju bebe.

Porodila se oko 30 minuta pre nego što je avion izvršio hitno sletanje u Portland oko 22 časa po lokalnom vremenu, prema pisanju medija.

Stjuardesa je preko interfona zamolila medicinsko osoblje u avionu da zvoni na zvono. „Onda nam je stjuard prišao i rekao: 'Hej, imamo damu napred koja misli da počinje porođaj. Kontrakcije su razmaknute oko tri minuta. Možete li je pregledati?'“, rekla je stjuardesa.

Objasnila je da su morale da pozajme ćebad od putnika i da su naterale stjuardesu da mu preseče pertlu kako bi je koristila kao podvez za ograničavanje Ešlinog protoka krvi kako bi započela intravenoznu infuziju.

„U roku od tri zaista dobra potiska, beba je izašla i bila je savršena. Mama je bila rok zvezda, mama je bila tako dobra“, nastavila je. „Presekla sam pupčanu vrpcu i uvili smo je... zatim smo vratili bebu mami i ušli smo, tako da je ceo avion navijao za mamu. Bilo je sjajno“, piše People.

Portparolka avio kompanije se zahvalila se dvojici volontera, kao i članovima posade koji su pomogli, rekavši: „Želimo novoj porodici sve najbolje.“

Menadžerka komunikacija luke Portland potvrdila je da su mama i njena beba stigle na zemlju u stabilnom stanju.