Španski glumac i reditelj Eduardo Kasanova odlučio je da kroz umetnost i javni nastup otvori jedno od najosetljivijih društvenih pitanja - život sa HIV-om i stigmu koja ga prati.

On je premijerno predstavio dokumentarni film "Sidosa", u kojem prvi put javno govori o činjenici da sa HIV virusom živi od svoje 17. godine.

Projekat je nastao uz produkcijsku podršku novinara Hordi Evole i već je izazvao snažne reakcije u javnosti.

Za razliku od klasičnih medicinskih prikaza bolesti, film se fokusira na emocionalni i društveni aspekt života sa HIV-om - strah, izolaciju i dugogodišnje ćutanje koje, kako ističe, mnogi oboleli i dalje nose zbog straha od osude.

Kasanova je poznat i po ulogama i autorskim projektima, uključujući seriju "Aída" i filmove "Pieles" i "La piedad", ali ovaj put u prvi plan stavlja ličnu ispovest i društvenu poruku. Kako navode španski mediji, reč je o projektu koji ima za cilj da pokrene otvoreniji razgovor o predrasudama koje i dalje postoje.

Na premijerama i javnim događajima često privlači pažnju upečatljivim i ekstravagantnim modnim kombinacijama, u kojima spaja jarke boje, nesvakidašnje krojeve i teatralne elemente, brišući granice između muške i ženske estetike.

Upravo taj vizuelni identitet postao je važan deo njegovog umetničkog izraza, ali i način da kroz javni nastup prenese unutrašnju borbu i otpor društvenim normama koje su ga godinama ograničavale, iako je zbog toga često bio meta kritika.

Ranije je o filmu govorio i putem društvenih mreža, gde je otvoreno podelio svoju priču.

- Imam HIV. Danas prekidam ovu neprijatnu i bolnu tišinu nakon mnogo godina. Ćutanje koje je toliko ljudi s HIV-om čuvalo i patilo. Radim to kad želim. Kad mogu. radim to za sebe, ali se nadam da ovo može da pomogne većem broju ljudi. Radim to na svoj način, kroz film, što je moj način komunikacije.



- Ali pre svega, radim to s dostojanstvom. Dostojanstvo bi trebalo da bude način na koji svi ljudi s HIV-om mogu da izađu iz ormara. (Gotovo 80% ljudi s HIV-om gotovo da nije ni sa kim podelilo informaciju o svojoj infekciji zbog stigme koja nas osuđuje na najnepravednije i najsistemskije odbacivanje na svetu).

- Želim ukratko da objasnim šta je ovo: to je dokumentarni film, a ne televizijski program. Nakon premijere će biti vremena za više objašnjenja kasnije.