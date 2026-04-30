-Jedna veoma uspešna Hrvatska, ne moram da govorim o svojim emocijama prema Hrvatskoj, ali govorim na ozbiljan način, ima kreditni rejting potvrđen od sve tri velike kuće, dakle i Moody’s, i Fitch, i Standard & Poor’s, i ima inflaciju od 5,8 odsto. I sad će neko da kaže da su oni krivi. Ja ne mislim da su oni krivi, ali nije bilo moguće izdržati po tim cenama i na takav način.

Mi smo dobili zahteve, pričali smo o tome sa ministrom finansija. MMF kaže da mora da se napravi drugačiji pristup i da ne možemo toliko da utičemo na cene, jer će to smanjiti budžetske prihode.

A šta da radimo? Da pustimo inflaciju da podivlja, da bude 6, 7, 8 odsto, da ne možemo da je kontrolišemo, da ode na 10 odsto i da ljudima uništavamo životni standard? Ne, to ne može. Hvala im na brizi i na disciplini. Od 2014. godine, od kada sam bio premijer, MMF je ovde, nikada ih nismo kritikovali i nećemo. Uvek ćemo da radimo sa njima, jer želim dodatnu disciplinu.

Ali nemojte da nas terate na poteze koji bi ugrozili građane, jer neću da učestvujem u uništavanju životnog standarda naših ljudi. Zato ćemo ići do kraja. Obezbedili smo finansijske „jastuke“, odnosno rezerve, da zaštitimo cene. Zato kod nas cene najmanje rastu.

Posebno sam ponosan što smo uspeli da za poljoprivrednike, u vreme setve, obezbedimo najniže moguće cene đubriva. Znate i sami koliko tu ima zloupotreba i problema, ali uprkos svemu smo uspeli i verujem da možemo još neko vreme da izdržimo, možda i duže od nekih drugih zemalja, jer smo finansijski spremni i imamo rezerve.