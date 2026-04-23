Slavna glumica i režiserka meksičkih telenovela Karina Duprez preminula je u sredu 22. aprila u 80. godini.

Tužnu vest o s zvezdi serije "Roza Salvahe" i "Zlobnica" potvrdila je njena ćerka, takođe glumica Magda Karina Ansira.

- Mama... koliko je teško reći zbogom i znati da više nisi ovde. Znam da si sa nama duhom i da danas nebo dobija svetlost koja obasjava naš put - napisala je ćerka slavne glumice i dodala:

- Leti visoko, jer te velikani čekaju, mama... Srešćemo se ponovo - istakla je na svom Instagram profilu.

Televisa Espektakulos je objavila detalje njene posthumne počasti.

- Voljena glumica nije želela bdenje. Biće kremirana danas, a misa će se održati u njenu čast u subotu - objavili su na društvenim mrežama.

Podsetimo, Karina Duprez se proslavila ulogom u seriji "Roza Salvahe", kao i u jednoj od najomiljenijih sapunica među Srbima - "Zlobnica", gde je igrala Fidelinu.

Pored glume, bavila se i režijom, pa je režirala i brojne druge popularne telenovele, između ostalih i "Esmeraldu".

