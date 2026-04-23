„Gradska čistoća“ svake godine prati brojnost krpelja na teritoriji svih 17 beogradskih opština. Mart ove godine je bio znatno hladniji u odnosu na isti mesec prošle godine, tako da je i brojnost krpelja na terenu u martu mesecu bila niža.



Topliji vremenski uslovi, kao i smena kiše i sunčanih intervala u aprilu mesecu pogodovali su razvoju krpelja, a rezultati monitoringa pokazuju prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama.



Dakle, aktivnost krpelja je uslovljena temperaturom i vlagom kao i dužinom dana, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova.



U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni. Za vreme visokih letnjih, kao i niskih zimskih temperatura aktivnost krpelja opada.



Akcija suzbijanja krpelja će se tokom sutrašnjeg dana sprovoditi u periodu od 10.00 do 14.00 časova i obuhvatiće sledeće javne zelene površine: priobalje u Bloku 45, Galovicu, Palilulski nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju.



Planirano je da hemijski tretmani suzbijanja krpelja budu sprovedeni i pred prvomajske praznike, kada se očekuje veće prisustvo sugrađana na izletištima i javnim zelenim površinama Beograda. Kako bi tretmani imali maksimalan efekat neophodno je stabilno vreme bez padavina.



Sa stabilizacijom vremenskih uslova ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine „Gradske čistoće“ će izaći na teren i sprovesti tretmane kako bi građani mogli nesmetano da uživaju tokom praznika.



Tretmani suzbijanja krpelja će biti sprovođeni i nakon prvomajskih praznika, sve dok ne dođe do smanjenja brojnosti krpelja, što se očekuje sa pojavom visokih temperatura tokom leta.



Ekipe „Gradske čistoće“ tokom godine sprovode tretmane suzbijanja krpelja na 60 najznačajnijih javnih zelenih površina i omiljenih izletišta u Beogradu.



Neki od njih su - Ada Ciganlija, Avala, SP Jajinci, Košutnjak, Pionirski grad, Miljakovačka šuma, Hajd park, Topčider, Zvezdarska šuma, Stepin gaj, Banjička šuma, Lipovička šuma, Bojčinska šuma, izletište Trešnja, potom Šuplja stena, Progar, Zabran i drugi parkovi u Beogradu. O svim planiranim aktivnostima građani će biti blagovremeno informisani putem sredstava javnog informisanja.



Ukoliko građani primete povećano prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama, mogu ga prijaviti pozivom na broj Servisnog centra garada Beograda 11-0-11 ili pismenim dopisom na imejl adresu : ekologija@gradskacistoca.rs



Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovan od strane Ministarstava za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, bezbedan je po zdravlje ljudi, te građani nemaju razloga za strah.



Apelujemo na sugrađane da ekipama „Gradske čistoće“ koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad kao i pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.