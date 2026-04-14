Pevačica Holsi otvoreno je govorila o jednom od najtežih trenutaka u svom životu, spontanom pobačaju koji je doživela na samom početku karijere, i to usred koncerta.

U razgovoru sa voditeljkama Meri Alis Hejni i dr Tais Alijabadi, pevačica je otkrila da je imala samo 20 godina kada se suočila sa ovim traumatičnim iskustvom.

– Pobacila sam tokom koncerta. Sve je počelo i pre nego što sam izašla na binu – rekla je Holsi.

Kako je navela, bila je u izuzetno teškoj situaciji, jer je tek započinjala karijeru, a nastup je bio od velikog značaja, kako zbog publike, tako i zbog poslovnih saradnji.

– Bilo je mnogo faktora koji su me pritiskali – korporativni partneri, mediji, ali najviše mi je značilo to što je hiljade mladih čekalo ceo dan da me vidi – objasnila je pevačica.

Uprkos ozbiljnom zdravstvenom stanju, odlučila je da izađe na binu i održi nastup.

– Na kraju sam obukla pelenu za odrasle i izašla da pevam. Tražili su od mene da nastup traje oko 45 minuta – priznala je Holsi, čije se stanje nakon koncerta dodatno pogoršalo.

– Povraćala sam na parkingu, a zatim u hotelu cele noći. Sećam se da sam sedela u kadi, jer nisam znala kako da se izborim sa tolikom količinom krvi – prisetila se pevačica.

Već narednog jutra, uprkos svemu, nastavila je sa obavezama i otputovala na sledeći nastup.

– Krvarila sam satima i jedva sam stajala na nogama. Taj koncert je i snimljen, i danas kada ga pogledam, vidim koliko sam bila iscrpljena – dodala je.

Osim toga, istakla je i da se tada osećala potpuno usamljeno, jer nije imala sa kim da podeli svoje iskustvo.

– Imala sam utisak da o pobačaju govore samo žene koje su već ostvarene kao majke. Bila sam mlada i zbunjena, nisam želela trudnoću, ali sam ipak prolazila kroz sve to sama – rekla je Holsi.

Takođe je priznala da su je nakon svega preplavile pomešane emocije – od olakšanja, preko krivice, do duboke tuge.

Danas, kako kaže, o tome govori otvoreno kako bi pomogla drugima da se ne osećaju usamljeno u sličnim situacijama.



